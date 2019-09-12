Tarih yazarı Ronaldo

CELAL UMUT EREN

Hem kulüp kariyeri hem de milli takımlar bazında golleri ve kupalarıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, yine manşetlere çıktı. Ülkesinin forması için 93. golünü kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, Avrupa’nın bu alanda en iyisi olurken, tüm milli takım kategorileri hesaba katıldığında 110 golle dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Dünya futbolunda adından fazlasıyla söz ettiren yıldızlardan Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam ediyor. Portekiz futbolunda artık bir numara olarak kabul edilen Ronaldo, önceki gün Litvanya’ya karşı attığı 4 golle tek başına şov yaptı.



Portekiz, EURO 2020 eleme grubu maçında Litvanya önünde 5-1 kazanırken, takımını sırtlayan 34 yaşındaki futbolcu, tarihe geçmeye devam etti. Milli takım kariyerindeki gol sayısını 93’e çıkaran Ronaldo, bu alanda Avrupa’nın gelmiş geçmiş en başarılı ismi oldu. Deneyimli yıldız, Portekiz formasıyla ilk gol sevincini 12 Haziran 2004 tarihinde EURO 2004’te oynanan ve Yunanistan’ın 2-1 kazandığı A Grubu’nun açılış maçında yaşamıştı. Portekiz futbolunda açık ara en golcü futbolcu olan Ronaldo; 47 gollü Pauleta, 41 gollü Eusebio, 32 gollü Luis Figo, 29 gollü Nuno Gomes, 27 gollü Helder Postiga, 26 gollü Rui Costa, 24 gollü Luiz Nani ve 22 gollü Simao’yu geçmeyi başardı. Bu zamana kadar Portekiz formasını 159 maçta giyen tecrübeli futbolcu, Portekiz’de U15, U17, U20, U21 ve Olimpiyat takımlarında da 18 gol kaydetmişti. Ronaldo, Portekiz Milli Takımları’nda toplamda 110 golle de farklı bir rekoru elinde tutuyor.



Şu anda İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei 109 golle dünya üzerinde gelmiş geçmiş en golcü isim konumunda. Ronaldo da 93 golle ikinci sıraya geldi. Ancak Portekizli futbolcunun tüm milli takımlarındaki golleri sayıldığında 110 golle dünyanın zirvesinde yer alıyor.

40 ülkeyi üzdü

Cristiano Ronaldo, tek başına 40 farklı ülkeyi golleriyle yıktı. Ronaldo, Portekiz’de A Milli Takım formasını giydiği 2004’ten yılından itibaren 15 yılda Sırbistan, Bosna Hersek, Yeni Zelanda, İspanya, Belçika, Rusya, Kazakistan, Galler, Letonya, Güney Kıbrıs, Azerbaycan, Danimarka, Yunanistan, İsveç, Arjantin, Polonya, Çekya, Panama, İran, Finlandiya, Hırvatistan, Gana, Fas, Ekvador, İzlanda, Suudi Arabistan, Andorra, Lüksemburg, Mısır, Macaristan, Kuzey İrlanda, Hollanda, Estonya, İsviçre, Kamerun, Faroe Adaları, Ermenistan, Slovakya ve Kuzey Kore’ye karşı goller attı.

Volkan’ı geçemedi

Dünya futbolunun önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, attığı 93 golle 40 ülkeyi üzerken, Türkiye’ye karşı gol sevinci yaşayamayadı. Türkiye’ye karşı ilk olarak EURO 2008 grup maçında sahaya çıkan Ronaldo, maçı 2-0 kazansalar da gol bulamadı.

Daha sonra 2012 yılında oynanan özel maçta Türkiye, Portekiz’i 3-1 devirirken, Ronaldo yine ağları sarsamadı. Tecrübeli futbolcu, bir de penaltı atışından yararlanamadı. Ronaldo, Türkiye’ye karşı her iki maçı da boş geçerken, ay-yıldızlıların kalesinde Volkan Demirel yer aldı.

Büyük yıldızları geride bıraktı

Portekiz formasıyla 159 maçta 93 golü bulunan Cristiano Ronaldo, birçok önemli dünya yıldızını geride bıraktı. Başta ezeli rakibi Lionel Messi olmak üzere, Brezilya efsaneleri Pele ve Ronaldo’yu da geçen Ronaldo, büyük fark attı.

Portekizli yıldız, sadece 109 golü olan İran’lı Ali Daei’nin gerisinde kaldı. Ronaldo şu isimleri geçmeyi başardı; T.Henry (Fransa-51 gol), Rooney (İngiltere-53 gol), Ibrahimovic (İsveç-62 gol), Drogba (Fildişi-65 gol), Messi (Arjantin-68 gol), Klose (Almanya-71 gol), Pele (Brezilya-77 gol).