Tarih yazma zamanı!

CELAL UMUT EREN

10 numaralı formayı alarak camia içinde önemli bir destek bulan genç oyuncu, kadroda ayrı bir yere sahip oldu. Başta Karaman ile Ağaoğlu olmak üzere 19 yaşındaki futbolcunun yeteneği, özverisi ve potansiyeliyle tarihi bir dönem geçireceğine olan inanç yüksek sesle vurgulanmaya başladı.

Trabzonspor yeni sezonu resmen açarken özel bir isim gündemdeki yerini koruyor. Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gitmesinden sonra altyapıdan yetişen bir diğer yıldız isim Abdülkadir Ömür’e olan inanç daha da arttı.

10 numaralı formayı alarak sezonu açan genç futbolcu, camiadan büyük destek görüyor. Yeteneği, potansiyeli ve camiaya karşı olan özverisiyle alkışları toplayan Abdülkadir için özel bir dönem olması isteniyor.

Başta teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere herkes 19 yaşındaki oyuncuya çok güveniyor. Yeni sezonda lig ve Avrupa’da en iyi sonuçları almaya çabalayacak olan bordo-mavililerde, Abdülkadir Ömür de farklı bir görevde olacak.

Trabzon şehrinden yetişen ve kulübün altyapısından çıkan Abdülkadir’in daha fazla potansiyelini gösterme daha fazla yeteneklerini sergileme fırsatları oluşturulacak. Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu’nun her fırsatta yakın alaka gösterdiği, konuştuğu ve tavsiyeler verdiği genç yıldız, orta sahada farklı bir rol alacak.

Sparta Prag maçında olduğu gibi daha çok serbest rolde görev alması planlanan Abdülkadir Ömür’ün başarılı olabilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Tarzıyla Messi’ye benzetilen 19 yaşındaki ismin yeni sezonda hem tarihi bir dönem geçirmesi hem de taraftarların gözünde daha da büyümesi bekleniyor.