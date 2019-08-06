Tarihi maça onay çıktı! 30 yıl sonra...

CELAL UMUT EREN

Maç için beklenen onay geldi ve karşılaşma resmen FIFA takvimine dahil edildi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongang'da 50 bin kapasiteli Kim İl Sung Stadı'nda gerçekleşecek maç için Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan da onay alındı. En son 30 yıl önce Kuzey Kore'de bir hazırlık maçına çıkan iki Asya ülkesi bir resmi mücadelede 90 dakkada kozlarını paylaşacak. Güney Kore'nin Portekizli teknik direktörü Pauto Bento, "Bizim işimiz spor. Biz maçımızı yapacağız. Tek bir hedefimiz var, o da galip gelmek ve tur atlamak. Ben ve oyuncularım her maça nasıl çıkıyorsak, her rakibimize nasıl saygı duyuyorsak, yine aynısını yapacağız" dedi.

Kuzey Kore daha önce 1966 ve 2020 Dünya Kupaları'nda boy gösterirken, Güney Kore ev sahibi olduğu 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti.