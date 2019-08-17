Tarihi sezon

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Süper Lig’de perdeyi 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir maçıyla açıyor. Artık geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, tarihi bir sezonun eşiğinde duruyor.

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal açısından çok kritik bir sezon olması bekleniyor.

Ayrıca kulübün tarihi açısından da ciddi bir durum söz konusu. Zira ezeli rakiplerle makasın açılmaması, 5 yıldır devam eden kupasızlık, 10 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidilememesi ve geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının telafisi adına bu sezon hayati önem taşıyor.

İşte Fenerbahçe’nin kaderini belirleyecek 2019-2020 sezonunun şifreleri:

Ali Koç: Geçtiğimiz yıl bütün camianın desteğini alıp, tarihi bir kongreyle başkan seçilen Ali Koç, sportif başarı konusunda ilk yılında isteneni yapamadı. Ekonomik anlamda ve UEFA kararlarında başarılı olan Koç, futbol takımının yaşadığı krizde eleştiriler aldı. Bu sezon da transfer döneminin istendiği gibi gitmemesi eleştirileri artırdı. Bu sezon yaşanacak bir başarısızlık Başkan Koç’a ters bir etki yaratabilir.

Damien Comolli: Ali Koç’un büyük umutlarla göreve getirdiği Damien Comolli, 1 yıldır taraftarların hedefindeki isim. Özellikle geçen sezon başında yapılan hatalı transferler kredisini erken bitirdi. Bu sezon da henüz istenen seviyeye ulaşılmaması Fransız idareciyi zorluyor.

Ersun Yanal: Fenerbahçe’deki 2. dönemini yaşayan Ersun Yanal, taraftarların büyük baskısıyla göreve çağrılmıştı. Geçen sezonun ortasında gelen ancak bir etki bırakamayan Yanal, bu sezona çok iyi başlamak zorunda. Ancak elindeki kadrodan memnun olmayan tecrübeli teknik adam, belki de kariyerinde son kez sarı-lacivertli takımı çalıştıracak.

Sportif başarı: Fenerbahçe, 5 yıldır hiçbir kupa kazanamadı. Bu sürede Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonlukları vardı. Beşiktaş 3. yıldızı takarken, Galatasaray şampiyonluk farkını 3’e çıkardı. 10 yıldır da Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen Fenerbahçe ekonomik ve prestij olarak kayıplar yaşadı.