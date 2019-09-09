Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

UluslararasÄ± Spor AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (CIES) Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k ligi olarak deÄŸerlendirilen Ä°spanya (La Liga), Ä°ngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), Ä°talya (Serie A) ve Fransa'nÄ±n (Ligue 1) en Ã¼st futbol liglerindeki 98 takÄ±mÄ± kapsayan bir rapor hazÄ±rladÄ±.

Buna gÃ¶re, son 2 yÄ±lÄ±n Premier Lig ÅŸampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncularÄ±n bonservisleri iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± 1 milyar 14 milyon avroyla futbol tarihinde milyar avro barajÄ±nÄ± geÃ§en ilk takÄ±m unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Bu yaz transfere 168 milyon avro harcayan Manchester City, teknik direktÃ¶rÃ¼ Pep Guardiola'nÄ±n gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2016 yazÄ±ndan bu yana 750 milyon avronun Ã¼stÃ¼nde bonservis bedeli Ã¶dedi.Â Â

222 milyon avroyla tarihin en yÃ¼ksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'Ä± kadrosunda barÄ±ndÄ±ran Paris Saint-Germain, 913 milyon avroyla 2. sÄ±rada yer aldÄ±.

307,5 milyon avroyla yaz transfer dÃ¶neminin en fazla para harcayan kulÃ¼bÃ¼ Real Madrid de 902 milyon avroluk toplam harcamasÄ±yla bu iki ekibi takip etti.

Bundesiga takÄ±mlarÄ±ndan Paderborn ise 4 milyon avroyla Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde kadrosunu en ucuza kuran kulÃ¼p oldu. KadrolarÄ± iÃ§in ortalama 345 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takÄ±mlarÄ± izledi.

Avrupa'nÄ±n 5 bÃ¼yÃ¼k liginde, kadrosundaki oyuncular iÃ§in en fazla bonservis Ã¶deyen 10 futbol takÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yle:

1. Manchester City (Ä°ngiltere): 1 milyar 14 milyon avroÂ

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon avro

3. Real Madrid (Ä°spanya): 902 milyon avro

4. Manchester United (Ä°ngiltere): 751 milyon avro

5. Juventus (Ä°talya): 719 milyon avro

6. Barcelona (Ä°spanya): 697 milyon avro

7. Liverpool (Ä°ngiltere): 639 milyon avro

8. Chelsea (Ä°ngiltere): 561 milyon avro

9. Atletico Madrid (Ä°spanya): 550 milyon avro

10. Arsenal (Ä°ngiltere): 498 milyon avro