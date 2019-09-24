"Tarık Çamdal değiller ki!"

NEVZAT DİNDAR

As oyuncuların yerine takıma katılan Şener, Ömer, Adem ve Andone’un iyi oynadıklarını dile getiren sarı-kırmızılı teknik adamlar, “Fenerbahçe ve PSG ile maçımız var. Bu futbolcular şimdi oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Ayrıca bunların hiçbiri Tarık Çamdal değil ki” yorumu yaptı.

Malatya deplasmanında son dakika kaybedilen 2 puan, Galatasaray’daki rotasyon ve değişiklikleri tartışmaya açtı, ancak sarı-kırmızılı teknik adamların bakış açısı farklı çıktı.



Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının değerlendirmesine göre rotasyon için en uygun zamandı. Çünkü Fenerbahçe ile ligde, Paris Saint Germain ile de Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak zorlu maçlar öncesi bu rotasyon adeta zorunluluk haline gelmişti.

Fizik olarak hazır durumda olmayan bazı oyuncuların dinlendirilmesi, hatta Feghouli gibi mümkünse hiç Malatya’ya götürülmemesi planlandı. Son dakika yenilen gole kadar aslında her şey planlandığı gibi gitti.



Teknik ekip, rotasyonla şans bulan Şener, Ömer, Adem ve Andone’dan hiçbirinin kötü oynamadığı görüşünde birleşirken, hepsinin de milli oyuncular olduğuna dikkat çekti. Bu rotasyonla ilgili sarı-kırmızılıların düşüncesi şöyle oldu:



“Adem, Feghouli’ye göre fiziksel olarak çok daha iyi durumda... Çok koştu ve mücadele etti. Andone’un değerleri de Falcao’nun çok üstünde... Ömer ve Şener de gayet iyi mücadele etti. Önümüzde Fenerbahçe ve PSG maçları var. Bu futbolcular şimdi oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Ayrıca bunların hiçbiri Tarık Çamdal değil ki...”



Jimmy top tutuyor

Çok tartışılan Andone-Jimmy Durmaz değişikliği ile ilgili olarak da konuşan teknik adamlar, “Andone iyi mücadele etti. Ancak son dakikalarda topu ayağımızda tutmamız gerekiyordu. Bu konuda da Jimmy daha iyiydi. Golü yemesek bu eleştirilerin yerine övgüler yapılacaktı” ifadesini kullandı.