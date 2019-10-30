Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.

TARSUS İDMAN YURDU - FENERBAHÇE: 1-3

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 16' Sadık Çiftpınar 29' Deniz Türüç 70' Tolgay Arslan (Fenerbahçe) 53' Çağrı (Tarsus İY)



İLK 11'LER



Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı, Ali, Artun



Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

Teknik direktör Ergün Penbe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor.







MAÇTAN NOTLAR

Yedek kadro

Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında tamamen yedek bir kadro kullandı. İdeal ilk 11'den sadece kaleci Altay ile Isla yer aldı.Isla da sol bekte görev yaptı. Lig maçlarında fazla süre alamayan isimler forma giyerken, savunma hattında Murat Sağlam, Rami ve Sadık'ın oynaması gözlerden kaçmadı.

Maç Mersin'e alındı

Tarsus İdman Yurdu'nun stadının hem kurallara uygun olmaması hem de güvenlik zafiyetleri taşıması nedeniyle TFF'nin kararıyla maç Mersin Stadı'na alındı.

Burada da biletlerde yarı yarıya kuralı getirilince Fenerbahçe taraftarları tüm biletlere ulaşamadı. 25 bin kapasiteli statta sarı-lacivertliler 20 bine yakın taraftarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe taraftarları kendilerine ayrılan biletlerin tamamını satın aldı ve takımlarına destek oldu.

İlklerin gecesi

Sarı-lacivertli takımda Tarsus İdman Yurdu karşısında birçok ilki yaşadı. Mevlüt Erdinç, Sadık, Tolgay, Alper, Zajc ve Murat Sağlam ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Murat Sağlam ilk kez süre alırken, Sadık da ilk kez gol attı.