Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.



MUHTEMEL 11'LER



Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur



Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.

