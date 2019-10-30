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30.10.2019 - 16:42 |

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur heyecanı... Bu akşam 4 büyüklerden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'nun konuğu oluyor. Yenilen takımın kupaya veda edeceği karşılaşmada Fenerbahçe herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Taraftar ise "Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tarsus İdman Yurdu kendi evinin avantaşını kullanarak rakibini kupadan saf dışı bırakmanın peşinde... Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar şimdi 'Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu yöneltiyor.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tarsus İdman Yurdu: M. Cansın Çiçek, Ferhat, Samet, Can, Erkam, Alperen, Kaan, İbrahim, Barış, Sefa, Onur

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Jailson, Tolgay, Alper, Deniz, Zajc, Tolga, Mevlüt.

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