Tarsus’ta yedekler

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu ile bugün Mersin’de karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20.30 olacak ve Atilla Karaoğlan yönetecek.



Süper Lig’de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Tarsus İdmanyurdu mücadelesinde yedek ağırlıklı bir kadro kullanacak.Forma şansı bulamayan birçok futbolcu burada maç eksiğini kapatmaya çalışıp, kendisini gösterme fırsatı bulacak. Özellikle tecrübeli stoper Adil Rami’nin performansı merak ediliyor. Bu sezon sadece 45 dakika forma giyen Fransız futbolcunun ciddi maç eksikliği söz konusuydu. Rami’nin kendini bulması da Ersun Yanal’ı savunmada rahatlatacak.