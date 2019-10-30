Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeTarsus’ta yedekler
30.10.2019 - 08:00 |

Tarsus’ta yedekler

Fenerbahçe, Tarsus İdmanyurdu mücadelesinde yedek ağırlıklı bir kadro kullanacak

Tarsus’ta yedekler

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu ile bugün Mersin’de karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20.30 olacak ve Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig’de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Tarsus İdmanyurdu mücadelesinde yedek ağırlıklı bir kadro kullanacak.Forma şansı bulamayan birçok futbolcu burada maç eksiğini kapatmaya çalışıp, kendisini gösterme fırsatı bulacak. Özellikle tecrübeli stoper Adil Rami’nin performansı merak ediliyor. Bu sezon sadece 45 dakika forma giyen Fransız futbolcunun ciddi maç eksikliği söz konusuydu. Rami’nin kendini bulması da Ersun Yanal’ı savunmada rahatlatacak.

Fenerbahçe, Adana'ya geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jardim doğru söylüyormuş

Jardim doğru söylüyormuş

Terim yerli sevmiyor!

Terim yerli sevmiyor!

Hayati değişim

Hayati değişim

Menajerler kazan kaldırdı

Menajerler kazan kaldırdı

Sıradaki Haber