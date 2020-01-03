Tatil zamanı

Devre arasının başlamasıyla Fenerbahçe’de bazı futbolcular iznin tadını çıkarıyor. 5 günlük yeni yıl tatilinde aileleriyle beraber tatillere giden futbolcuların tercihleri genelde yurt dışı oldu.

Dubai başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine giden futbolcular 5 Ocak Pazar günü başlayacak Antalya kampına kadar dinlenerek enerji depolamak istiyor.