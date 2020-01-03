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HaberlerFenerbahçe Haberleri Tatil zamanı
03.01.2020 - 08:00 |

Tatil zamanı

Devre arasının başlamasıyla Fenerbahçe’de bazı futbolcular iznin tadını çıkarıyor. Dubai başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine giden futbolcular 5 Ocak Pazar günü başlayacak Antalya kampına kadar dinlenerek enerji depolamak istiyor.

Tatil zamanı

Devre arasının başlamasıyla Fenerbahçe’de bazı futbolcular iznin tadını çıkarıyor. 5 günlük yeni yıl tatilinde aileleriyle beraber tatillere giden futbolcuların tercihleri genelde yurt dışı oldu.
Dubai başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine giden futbolcular 5 Ocak Pazar günü başlayacak Antalya kampına kadar dinlenerek enerji depolamak istiyor.

Tatil zamanı

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