03.01.2020 - 08:00 |
Tatil zamanı
Devre arasının başlamasıyla Fenerbahçe’de bazı futbolcular iznin tadını çıkarıyor. Dubai başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine giden futbolcular 5 Ocak Pazar günü başlayacak Antalya kampına kadar dinlenerek enerji depolamak istiyor.
Devre arasının başlamasıyla Fenerbahçe’de bazı futbolcular iznin tadını çıkarıyor. 5 günlük yeni yıl tatilinde aileleriyle beraber tatillere giden futbolcuların tercihleri genelde yurt dışı oldu.
Dubai başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine giden futbolcular 5 Ocak Pazar günü başlayacak Antalya kampına kadar dinlenerek enerji depolamak istiyor.