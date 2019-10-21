Fenerbahçe adına Denizli deplasmanından gelen bu galibiyet çok ama çok önemli... Biraz abartılı olabilir tespitim belki, ama adeta “yeniden doğuş” maçıydı sarı-lacivertliler için...O nedenledir ki dün Fenerbahçe’de sıklıkla eller, ayaklara dolaştı, organize olmak, set oynamak, topu kontrol etmek unutuldu. Futbol kalitesi yerlerde süründü...Ama hedef 3 puandı, ona da ulaşıldı...Zaten güzel futbolu kim ne yapsın ki?

Haftalardır eksikliği çok net bir biçimde hissedilen iki oyuncu dün ilk onbirdeydi. Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues maç eksiği olmasına karşın galibiyette kritik rol üstlendi. “Oynasa takımını bir kademe yukarı taşır” denilen Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’ye hız ve tempo kazandırdığını dün Denizli’de çok net biçimde gördük. Rodrigues, elbette öyle sürekli bir tempo yapamadı ama takımının rakip alanda eskiye oranla daha çok kalmasını sağlayan en önemli isimdi.

Hasan Ali ise daha yorgun görünmesine karşın, savunma güvenliği açısından kesinlikle fark yarattı. İlk yarıda üç, ikinci yarıda ise bir tane sağlam kanat çıkışı yapan Hasan Ali büyük ihtimalle Ersun Yanal’ı bu maçta en çok sevindiren oyuncu olmuştur. Ve ekleyelim, Fenerbahçe’nin savunma göbeği Serdar Aziz sağlam ve formdaysa Zanka-Serdar Aziz olur. Öyle Jailson kumarı oynamaya hiç gerek yok. Gelecek vaadeden ama sezon başından beri sürekli hatalı goller yiyen (Ki bunların çoğunluğu çift yumruk sevdasından kaynaklanıyor) Altay Bayındır’ı bir kenara koyarsak, sarı-lacivertli ekibin artık iyi bir dörtlü savunma bloğu var...

Bir kez daha belirtmekte fayda var, dün pozisyon anlamında kısır, kailte anlamında kötü bir futbol izledik. Kalite konusunda ısrarcı değilim ama Fenerbahçe adına pozisyon azlığının ana nedeni Max Kruse’nin eksikliğiydi. Alman yıldız olmayınca orta sahanın pas trafiği anlamında tüm yükü Emre Belözoğlu’nun sırtına bindi. Emre’ye ne kadar şapka çıkarsak azdır. 39 yaşında, kırık kaburgayla oynuyor ama takımın en iyisi. Adeta bir dinamo gibi. Ve her türlü övgü ona anasının ak sütü gibi helal...Kaleyi tutan ilk tehlikeli şut onun, en kritik asist de onun. Gerçekten bravo. Kaptan Emre’nin insanüstü gayreti Ozan Tufan’ı da pozitif olarak etkiliyor. Ozan da Fenerbahçe adına iyilerdendi...

Ve Vedat Muriç. O gerçekten Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı golcü. Rakip kornerlerinde etkili santrfor savunması yapıyor, stoperleri dağıtıyor, ilerde top tutuyor, duvar oluyor ve en önemlisi gol atıyor. Yapmadığı ne kaldı bilmiyorum ama tek kaldığı ve yorulduğu da bir gerçek... Sanırım Fenerbahçe’nin hem Emre’yi hem de Vedat’ı koruma altına alması gerekiyor..