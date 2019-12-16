Sezon başındaki bir planlama hatası nelere mâl oldu Fenerbahçe için haftalardır bunu görüyoruz. Sol tarafa alınacak ismin illa Kolarov olması gerekmez, Zanka ve Adil Rami gibi tank transfer etmek yerine adı sanı belli olmayan, ama kesinlikle sakatlığı bulunmayan ve orjini sol bek herhangi bir oyuncu kadroya dahil edilse başka bir Fenerbahçe’den bahsedebilirdik diye düşünüyorum. Elbette bu maçın genelinde Fenerbahçe ile ilgili başka değerlendirmelerim de var. Ama öncelikle yiğidin hakkını verelim.

Rıza Çalımbay ve Mecnun Odyakmaz, bu iki isim Türk futbolunun gerçekten çilekeş isimleridir. Erken bir yaşta futbolu bırakan ve dün 500. maçına teknik direktör şapkasıyla çıkan Çalımbay gerçekçi konuşalım bugüne kadar emeğinin karşılığını alamamış hocaların başında gelir. Umarım Sivas ile şampiyonluğa ulaşır ve başka bir apolet sahibi olarak İstanbul’da onu bir türlü kabullenemeyenlere en güzel yanıtı verir. Mecnun başkan ise bu takım için hapis bile yattı. İki kere şampiyonluğun ucundan döndü. Şimdi üçüncüsünü kaçırmamak için temkinli. Ama görünen şu; tecrübesi ve Rıza hocayla olan uyumu ligin en doğru seçilmiş kadrosunu ortaya çıkardı. Yiğidolar, bu sezonki tüm maçlarda olduğu gibi dünkü karşılaşmayı da bileğinin hakkıyla, kaliteli futbolla takım olmanın büyük dopingiyle kazanmayı başardı. Ve bakmayın skor tabelasında 3-1 yazdığına. Maçın sonucu Sivas lehine 5-6 gibi olsa kimse şaşırmaz, biraz daha yüksek tempodan alkışını sürdürürdü. Çalımbay ve talebelerine helal olsun.

Dönelim Fenerbahçe’ye... Hasan Ali’nin bu maç öncesi beklenmedik sakatlığı (Ki bir türlü tedavi edilemeyen bölgedeki sakatlığın nüksetmesi bu) Ersun Yanal’ın tüm planlarını altüst etti. Kanatları daha çok kullanmak isteyen Yanal, Dirar’ın solbeke geçmesiyle ve üstüne üstlük hatalı kadro seçimiyle yenilgiye aslında davetiye çıkardı. Bu arada ekleyelim; Isla’nın erken sarı kartı ve Sadık’ın 20. dakikadaki sakatlığı Fenerbahçe’yi dönülmez mağlubiyet yoluna çoktan sokmuştu.

Bu takımda dublörler var. Bunlar Zanka ve Kruse. Bu Zanka’nın, Danimarka Milli Takımı’nda oynayanla yüz benzerliği dışında hiçbir benzerliği yok. Kruse de öyle. Ligin başında gördüğümüz Kruse’nin yerinde yeller esiyor. Dün sahanın en kötüsüydü. Ersun hoca Kruse yerine daha güçlü bir orta sahayı tercih etse en azından zorlu Sivas deplasmanından bir puanla dönebilirdi. Görünen şu; Fenerbahçe’de başta sağlık ekibi olmak üzere formsuz isim çok. Ersun hoca da formsuz, kritik bölgede oynayan futbolcular da formsuz. Acil revizyon ihtiyacı var. Revizyon da parayla olur. Fenerbahçe’de o da yok. O zaman ya vazgeçeceksiniz ya da büyük takım olduğunuzu hatırlayacaksınız.