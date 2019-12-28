Tayfur Havutcu: "BazÄ± oyuncularla vedalaÅŸacaÄŸÄ±z"

SÃ¼per Lig'de ilk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda konuk olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 5-1 maÄŸlup olan KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Tayfur Havutcu, radikal kararlar almalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Havutcu, "Bizim iÃ§in ilk yarÄ± kabus gibi oldu. Sahaya yerleÅŸmeden maÃ§ 2-0 oldu. Bu seviyede bÃ¶yle goller yiyemezsiniz. Ondan sonra tamamen maÃ§tan koptuk. Mental bir yorgunluk var, bazÄ± radikal kararlar almak gerekiyor. Onu da yÃ¶netimle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p en kÄ±sa sÃ¼rede alacaÄŸÄ±z. Ä°kinci yarÄ±da bambaÅŸka bir KasÄ±mpaÅŸa alocak, buna inanÄ±yorum. Kronik sorunlarÄ± gidermek gerekiyor, bÃ¶yle basit goller yenmez." ifadelerini kullandÄ±.Â

Tayfur Havutcu, "AlacaÄŸÄ±nÄ±z radikal kararlar nedir? BazÄ± oyuncularla yollarÄ±nÄ±zÄ± ayÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna ise, "Tabii yani bazÄ± oyuncularla vedalaÅŸacaÄŸÄ±z, Yeni takviyeler gelecektir, ihtiyacÄ±mÄ±z olan bÃ¶lgeler belli. Oralara takviye yapacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± sÄ±rasÄ±nda oyuncularÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmayÄ± da deÄŸerlendiren Havutcu, "Normalde penaltÄ±cÄ±larÄ±mÄ±z belli, birinci penaltÄ±sÄ± Quaresma'ydÄ±, ikincisi AytaÃ§. Quaresma baÅŸta atmak istemeyince normalde AytaÃ§'Ä±n atmasÄ± gerekiyordu, Thiam atmak istedi, Quaresma topu ona verdi, aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma olunca Ricardo kendisi attÄ±. Orada Thiam'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ maÃ§tan Ã¶nce isimleri belirlemiÅŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.