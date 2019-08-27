Taylan 4 milyon lira

Galatasaray’da rota yeniden Taylan Antalyalı... Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in orta sahaya takviye isteğini dile getirmesinden sonra Taylan konusu yeniden açıldı. Yabancı kontenjanının sınırlı olması nedeniyle orta alanda kulübeyi zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılar, Erzurumsporlu futbolcu için temaslara başladı. 24 yaşındaki futbolcu için Doğu ekibine 4 milyon lira teklif edildiği öğrenildi.