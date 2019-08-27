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27.08.2019 - 08:00

Taylan 4 milyon lira

Fatih Terim’in orta sahaya takviye isteğini dile getirmesinden sonra Taylan Antalyalı konusu yeniden açıldı

Taylan 4 milyon lira

Galatasaray’da rota yeniden Taylan Antalyalı... Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in orta sahaya takviye isteğini dile getirmesinden sonra Taylan konusu yeniden açıldı. Yabancı kontenjanının sınırlı olması nedeniyle orta alanda kulübeyi zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılar, Erzurumsporlu futbolcu için temaslara başladı. 24 yaşındaki futbolcu için Doğu ekibine 4 milyon lira teklif edildiği öğrenildi.

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