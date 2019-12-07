Taylan Antalyalı: "Asıl gücümüzü göstereceğiz"

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu.

"Asıl gücümüzü göstereceğiz"

"Kazanmamız gerekiyordu, iyi mücadele ettik ve 3 puanı aldık. Umarım bu bizim için çıkış olur. Sakatlarımız da iyileştiği zaman asıl gücümüzü göstereceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur. Hem ligde hem de kupada hatalarımızı telafi edeceğiz. Güzel günler göreceğiz"

"1 dakika bile olsam elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

"Bu formayı giyince heyecanlanıyorum. 1 dakika bile olsam elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımın kazanması önemli, benim de katkım varsa ne mutlu bana" dedi.