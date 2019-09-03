Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray Taylan Antalyalı'yı transfer etti

Galatasaray transferin son dakikalarında bir transfere daha imza attı ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı. İşte 4 yıl boyunca Cimbom'un formasını terletecek Taylan Antalyalı ile ilgili tüm bilgiler...



TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı (d. 8 Ocak 1995, Yatağan, Muğla), Türk futbolcudur. Galatasaray'da forma giymektedir.Taylan Antalyalı (d. 8 Ocak 1995, Yatağan, Muğla), Türk futbolcudur. Galatasaray'da forma giymektedir.

1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006'da yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.



2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ne imzayı attıktan sonra sırasıyla 2016 yılında Kayseri Erciyesspor'a daha sonra da 2016-17 sezonunda Hacettepe'ye kiralık olarak gönderildi. 2017-18 sezonunda Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor'la üç yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'la dört yıllık sözleşme imzaladı.



Millî takım kariyeri2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.



KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."

TAYLAN ANTALYALI ALACAKLARINI BIRAKTI



Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaştı.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.