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02.09.2019 - 23:15| Skorer-DHA

Taylan Antalyalı'dan Galatasaray'a imza!

Milli futbolcu Taylan Antalyalı, Galatasaray ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Taylan Antalyalı'dan Galatasaray'a imza!

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile anlaştı.

TAYLAN ANTALYALI ALACAKLARINI BIRAKTI
Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaştı.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.

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