Taylan için hukuki takip



Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan bedelsiz renklerine bağladığı Taylan Antalyalı’nın transfer sürecine ilişkin hukuki süreç başlattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Onursal Başkan İlhan Cavcav döneminde 500 bin euro bonservis karşılığında Bucaspor’dan kadroya katılan Taylan’ın satıştan yüzde 40 pay koşuluyla Erzurumspor’a gönderildiği ve bunun sözleşmeye yazıldığı aktarıldı.



“Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası (4 milyon lira) herkesin dilinde” ifadeleri kullanılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Ne Galatasaray ile Erzurumspor camialarını, ne de genç futbolcuyu yıpratmadan, sürecin hukuki araştırmasını yapıyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz.”