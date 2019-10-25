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25.10.2019 - 23:37 | | AA

TBMM Parlamenterler Spor Kulübünden Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübünden Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş ile TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Adem Tatlı ve milletvekilleri katıldı. 

Nihat Özdemir tarafından Riva'da ağırlanan parlamenterler, ilk olarak TFF yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Başkan Nihat Özdemir tarafından kabul edilen parlamenterlere forma takdiminde bulunuldu. 

Ziyaret kapsamında TFF ile TBMM Parlamenterler Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın izlediği maçta TFF karmasında 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile eski milli futbolcular yer aldı. Ziyaret akşam yemeği ile sona erdi.

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