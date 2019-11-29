Tedavisi tamamlanan Mihajlovic: Evet, hala buradayım

Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A takımlarından Bologna'da teknik direktörü Sinisa Mihajlovic uzun bir süredir Lösemi tedavisi görüyordu.

Tedavisi tamamlanan ünlü teknik adam bugün basının karşısına çıktı ve açıklamalarda bulundu. Kırmızı kasket ve boğazlı kazağıyla dikkat çeken Mihajlovic'in açıklaması da göz dolduran türdendi.

Hırvat teknik adam, verdiği mücadelenin karşılığını almanın haklı gururuyla , "Evet, hala buradayım" diye konuştu.

Mihajlovic'in açıklamaları ise şöyle:

"Herkese teşekkür etmek istiyorum. Durumuma saygı duyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu son 4 ay çok büyük bir sınav oldu. Hastalığımı duyurduğum tarih 13 Temmuz'du. Şimdi sağlığım hakkında konuşmak istiyorum. Sadece bu hastalığa yakalananlar bununla baş etmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Onların yardımı olmadan bu yolda hiç yürüyemezdim. Bu yüzden doktorlara teşekkür ediyorum.

Ağlamaktan yoruldum. Bu adi hastalığı yenmek için sabır gerekiyor. Ben hiçbir zaman kahraman gibi hissetmedim, sıradan bir adamım. Eskiden sabır benim en güçlü özelliğim değildi, artık benim için bir hediye.