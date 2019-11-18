Tek kar eden kulüp Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüp yöneticileri de ekonomik olarak rahatlamanın formüllerini arıyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderini analiz etti. Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar'ı 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın geliri 99 milyon euro, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro…

Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro

Personel giderlerin de ise 86 milyon euroyla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray'ın personel gideri 71 milyon euro… 99 milyon euro geliri olan Beşiktaş'ın ise personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon euro olurken, Trabzonspor'un gideri 30 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda dört kulüp arasında tek artıya geçen ekip 5 milyon euroyla Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro olurken, Fenerbahçe'nin zararı 33 milyon euro… Trabzonspor'un vergi sonrası zararı ise 10 milyon euro…

Premier Lig takımı satın almak bir hayaldir

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Tüm Süper Lig kulüplerimizin giderleri neredeyse gelirlerinden fazla… Bu da kulüp yönetimlerinin en çok zorlayan konuların başında geliyor. Kulüplerimizin doğru ekonomik planlamalarla kâr geçen bir yapıya dönmeleri gerekiyor. Bu sayede daha rahat bir yönetim göstereceklerdir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de kulüp yöneticilerinin birinci derecede önceliği ekonomi olacak'' dedi.

İşte dört büyük kulübün işletme tablosu: