Tek kar eden kulüp Galatasaray
Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer aldı. 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise 99 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor'un işletme geliri ise 45 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kulüp yöneticileri de ekonomik olarak rahatlamanın formüllerini arıyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderini analiz etti. Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar'ı 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın geliri 99 milyon euro, Trabzonspor'un ise 45 milyon euro…
Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro
Personel giderlerin de ise 86 milyon euroyla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray'ın personel gideri 71 milyon euro… 99 milyon euro geliri olan Beşiktaş'ın ise personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon euro olurken, Trabzonspor'un gideri 30 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda dört kulüp arasında tek artıya geçen ekip 5 milyon euroyla Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın vergi sonrası zararı 49 milyon euro olurken, Fenerbahçe'nin zararı 33 milyon euro… Trabzonspor'un vergi sonrası zararı ise 10 milyon euro…
Premier Lig takımı satın almak bir hayaldir
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Tüm Süper Lig kulüplerimizin giderleri neredeyse gelirlerinden fazla… Bu da kulüp yönetimlerinin en çok zorlayan konuların başında geliyor. Kulüplerimizin doğru ekonomik planlamalarla kâr geçen bir yapıya dönmeleri gerekiyor. Bu sayede daha rahat bir yönetim göstereceklerdir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de kulüp yöneticilerinin birinci derecede önceliği ekonomi olacak'' dedi.
İşte dört büyük kulübün işletme tablosu:
TAKIM
İşletme geliri (€)
Personel gideri
Vergi sonrası kâr-zarar
Galatasaray
146 milyon
71 milyon
5 milyon
Fenerbahçe
111 milyon
86 milyon
-33 milyon
Beşiktaş
99 milyon
69 milyon
-49 milyon
Trabzonspor
45 milyon
30 milyon
-10 milyon