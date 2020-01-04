Tek transfer sol beke

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Finansal Fair Play konusunda hassas davranan sarı-lacivertliler, tek bir oyuncu alarak ara transfer dönemini kapatabilir. Sakatlanan Hasan Ali’nin toparlanması kolay görünmezken, Milanlı Ricardo Rodriguez ön plana çıktı. Ancak diğer adaylar da göz ardı edilmiyor.

Fenerbahçe devre arasını tek transferle kapatabileceği düşünülürken, bu konuda tercih sol bek olacak.

Daha önce iki ya da üç transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ekonomik durumun yanı sıra Zajc’ın da sakatlanması planları bozdu. Devre arası gönderilmesi düşünülen oyuncudan gelecek parayla transfer yapılması düşünülüyordu. Şimdi bu gerçekleşmeyeceği için, Finansal Fair Play kurallarına uyma adına fazla transfer düşüncesi rafa kaldırıldı. Yapılacağı belirtilen tek transferin de sol bek olması bekleniyor.

Hasan Ali’nin yaşadığı ciddi taban sakatlığı sonrası toparlaması kolay gözükmüyor. Futbolcunun yaşadığı bu durum, çağın yeni sakatlığı olarak ifade ediliyor. Tedavisi çok zor olan sakatlığın bir başka yan etkisi ise anatomiyi bozması... Bu da futbolcunun performansına fazlasıyla yansıyor.



Moses da zor

Sakatlık sürecinde dinlenmesi gereken Hasan Ali, özel antrenmanlar yaptığı için iyileşmesi zaman aldı. Bu yaşananlar neticesinde Hasan’ın tam kapasite ile dönmesi zor. Bu nedenle başta Milanlı Ricardo Rodriguez olmak üzere diğer sol beklerle de temaslar sürüyor.

Sarı-lacivertli takımın Nijeryalı kanat oyuncusu Moses’e de kuvvet antrenmanı tam olarak yaptırılamıyor.

Bu nedenle futbolcu bu sezon iki kez aynı bölgeden sakatlandı. Yükleme yapılırsa kasık ya da adaleden sakatlanma ihtimali bulunduğu için düşük seviyeli yüklemeler yapılıyor.

Victor Moses, tam güçlenmeden oynadığı için sakatlanıyor. Dolayısıyla ikinci yarı için de Nijeryalı futbolcunun tam performans vermesi zor görünüyor.