Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımımız üçüncü oldu

Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında Türkiye, Almanya ile mücadele etti. İlk çeyreği 23-14 geride kapatan milliler daha sonra toparlanarak ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı. 3'üncü periyodu da 17 sayılık farkla 63-46 önde bitiren ay-yıldızlılar, Almanya'yı 76-65'lik skorla yenmeyi başardı. Türkiye bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazanmıştı.

Bugün sona erecek organizasyonda finale yükselen İspanya ve İngiltere ise Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.