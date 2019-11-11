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11.11.2019 - 09:51 | | Skorer

Tekin patladı! 'Aman koltuktan çıkıp sahaya girme'

BeinSports yorumcusu Metin Tekin, Denizlisporlu Sackey'in Beşiktaşlı Diaby'ye yaptığı faulün kırmızı kartla değerlendirilmemesinin ardından VAR hakemi Hakan Ceylan'a sert eleştirilerde bulundu.

Tekin patladı! 'Aman koltuktan çıkıp sahaya girme'

Yorumcu Metin Tekin yayıncı kuruluşta Isaac Sackey ile Abdoulay Diaby arasında yaşanan faul pozisyonunu masaya yatırdı.

Sert faulün ardından kırmızı kart çıkmamasına tepki gösteren Tekin şöyle devam etti: "10 kişiyiz burada. 1 kişi sarı kart derse konuşmayalım. 10'umuz da bu pozisyon için 'kırmızı kart' dedi. Türkiye'de '2 kişi kırmızı kart değil!' dedi, hakem Özgür Yankaya ile Hakan Ceylan... Kendisini tanımıyorum. Hasan hocanın (Hasan Ceylan) oğlu. Ama maalesef çok kötü başladı hakemliğe. Olmaz yani, yapamazsınız.

"Böyle hakemlik yapamazsınız"

Siz bunu VAR'da çağırıp kırmızı kart veremiyorsanız, VAR odasından bir daha çıkmayın. Çok ağır konuşuyorum belki ama. Lütfen MHK açıklasın. Yapmayın yani. Hakikaten biz de zor durumda kalıyoruz. Hakan Ceylan genç bir hakem. Aman koltuktan çıkıp sahaya girme. Çok tehlikeli. Böyle hakemlik yapamazsınız."

 

 

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