Teknik direktör Boas'tan Gustavo açıklaması

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo transferi konusunda resmi açıklama geldi. Marsilya’da teknik direktör Andre Villas Boas, Luiz Gustavo transferinde sıcak gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, şu anda Fenerbahçe ile Marsilya’nın görüşme halinde olduğunu söyledi. Bugün önemli gelişmelerin olabileceği aktaran Boas, “Şu anda durum aynı. Başkanımız ve Sportif Direktörümüz, Fenerbahçe ile görüşüyor. Teklif yenilenirse nasıl bir durum olur göreceğiz. Görüşmelerin nasıl ilerleyeceği önemli. Bugün önemli. 2 Eylül’e kadar her şey olabilir” dedi.

Luiz Gustavo’nun iyi bir profesyonel olduğuna vurgu yapan Marsilya’nın teknik patronu, “Bana göre her zaman takıma yardım edebilecek bir isim. Ne zaman görev verirsem uygular. Transfer durumu etkilemez. Değerli bir futbolcu, iyi bir profesyonel” ifadelerini kullandı.