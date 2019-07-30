Teksüt Bandırma BK, Omar Prewitt ile anlaşmaya vardı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma BK, geçen sezon Polonya Basketbol Ligi takımlarından Legia Warszawa'da forma giyen ABD'li oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı.

Kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Omar Prewitt, geçen sezon Polonya'da çıktığı 30 karşılaşmada 18.3 sayı ve 6.1 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

Kariyerine 2013-2014 sezonunda NCAA takımlarından William & Mary takımında başlayan Prewitt, ilk sezonunda 30 maça çıkarak 11.8 sayı ile 4.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımda forma giyen oyuncu, toplamda 33 karşılaşmaya çıkarken 13.5 sayı ve 4.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. Başarılı grafiğini 2015-2016 sezonunda da sürdüren Prewitt, takımı ile yer aldığı 31 karşılaşmada 17.8 sayı, 5.2 ribaund ortalamalarını tutturdu. Omar Prewitt, profesyonel kariyerine adım atmadan önce geçirdiği son sezonu olan 2016-2017 sezonunda ise görev aldığı 30 maçta 15.6 sayı 6.2 ribaund ortalamalarını yakaladı.