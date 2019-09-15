TeksÃ¼t BandÄ±rma - Galatasaray DoÄŸa Sigorta: 88-71

Erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda TeksÃ¼t BandÄ±rma, Galatasaray DoÄŸa Sigorta'yÄ± 88-71 yendi.Â

Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde TeksÃ¼t BandÄ±rma, Galatasaray DoÄŸa Sigorta ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â

MaÃ§Ä±n ilk periyodu 24-16 TeksÃ¼t BandÄ±rma'nÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile biterken, TeksÃ¼t BandÄ±rma devreyi de 44-38 Ã¶nde kapattÄ±. MaÃ§Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodu 61-61 eÅŸitlikle sona ererken, TeksÃ¼t BandÄ±rma maÃ§Ä± 88-71 kazandÄ±.Â

Bu sonuca gÃ¶re TeksÃ¼t BandÄ±rma turnuvayÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Galatasaray DoÄŸa Sigorta ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olarak tamamladÄ±.