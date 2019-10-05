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05.10.2019 - 12:37 |

Teksüt BandÄ±rma, Ian Hummer ile anlaÅŸtÄ±

Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden TeksÃ¼t BandÄ±rma, ABD'li oyuncu Ian Hummer ile anlaÅŸtÄ±.Â

Teksüt BandÄ±rma, Ian Hummer ile anlaÅŸtÄ±

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, geÃ§en sezonu Rusya'nÄ±n Nizhny takÄ±mÄ±nda tamamlayan 29 yaÅŸÄ±ndaki forvet ile anlaÅŸma imzalandÄ±.

GeÃ§en sezona Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ± ile baÅŸlayan Hummer, Fransa liginde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 12 karÅŸÄ±laÅŸmada 6 sayÄ±, 4,4 ribaunt ortalamalarÄ±yla oynadÄ±, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda ise 10 maÃ§ta 8,3 sayÄ±, 5,5 ribaunt ortalamalarÄ±yla mÃ¼cadele etti.

Sezon ortasÄ±nda Monaco'dan ayrÄ±larak Rusya temsilcisi Nizhny'nin kadrosuna dahil olan Hummer, VTB Ligi'nde 13 maÃ§ta 10,5 sayÄ±, 5,1 ribaunt ortalamalarÄ±yla mÃ¼cadele etti.

Hummer, Nizhny formasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 FIBA Åžampiyonlar Ligi mÃ¼sabakasÄ±nda ise 9 sayÄ±, 5,8 ribaunt ortalamalarÄ± tutturdu ve takÄ±mÄ±nÄ±n Ã§eyrek final oynamasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

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