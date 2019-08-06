Teksüt Bandırma, Süper Lig'de şampiyonluğu hedefliyor

Arınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma Basketbol Kulübü ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Türk basketbolunu ve Süper Lig'de mücadele eden Bandırma Basketbol Kulübünü yıllardır yakından takip ettiklerini belirten Arınık, "Basketbol kulübüne sponsor olmak aklımızda yoktu. Bu çok ani olan bir şey. Banvit yöneticileri devam etmeyeceklerini belirtmişler. Kulüple kaynaştık, çok kısa zamanda anlaştık. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Arınık, sponsorluk anlaşması imzalamalarının ardından çevreden olumlu tepkiler aldıklarını vurguladı.

Bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Arınık, şunları kaydetti:

"İnşallah sponsorluğumuz uzun seneler sürecek. Bölgemize, kulübe, firmamıza, Bandırma halkına iyi bir hizmet olacağını düşünüyorum. Kulüp olarak iyi bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Firma olarak da sosyal bir proje, tabii buradaki amacımız firmamızı da tanıtmak. Her bakımdan uyum sağlandı. Sosyal proje olması bakımından, ticari konu olarak da inşallah neticesi iyi olacak. Hedefimizde şampiyonluklar var. Kulübümüz nadide bir kulüptür, olmayacak, başarılmayacak hiçbir şey yok. Kendilerine son derece güveniyorum. Yöneticilerimize, hocamıza, oyuncularımıza güveniyorum. Herkes rahat olsun, Teksüt Basketbol Kulübünün, Basketbol Süper Ligi'ndeki hedefi şampiyonluktur. Bu yolda sonuna kadar ilerleyeceğiz."

Arınık, Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü başta olmak üzere Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.