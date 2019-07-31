31.07.2019 - 12:37| BALIKESÄ°R (AA)
Teksüt BandÄ±rma, Tyler Kalinoski ile anlaÅŸtÄ±
TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden TeksÃ¼t BandÄ±rma, ABD'li oyuncu Tyler Kalinoski ile anlaÅŸtÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸutÃ¶r oyuncu ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzalandÄ±.
GeÃ§en sezon BelÃ§ika Basketbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Telenet Giants Antwerp'te forma giyen 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, ligde takÄ±mÄ±nÄ±n final ve FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde DÃ¶rtlÃ¼ Final oynamasÄ±nda Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±.
Kalinoski, BelÃ§ika Basketbol Ligi'nde 37 mÃ¼sabakada 8,6 sayÄ±, 3,3 ribaunt, 1,8 asist, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde ise 24 maÃ§ta 9,3 sayÄ±, 3,6 ribaunt ve 2,5 asist ortalamalarÄ± yakaladÄ±