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05.11.2019 - 09:46 | | BALIKESİR (AA)

Teksüt Bandırma'nın konuğu AEK

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında Teksüt Bandırma, yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek

Teksüt Bandırma'nın konuğu AEK

 

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta geride kalan 3 maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Teksüt Bandırma 6. sırada bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan AEK ise 3. durumda yer alıyor.

 

 

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