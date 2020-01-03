Telekom’da zirve

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim dün transferi masaya yatırdılar. Türk Telekom Stadı’nda yapılan toplantıda ikili alınması ve satılması planlanan isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu görüşmenin ardından transferde yoğun bir trafiğin yaşanması bekleniyor. Başkan Cengiz’in her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını aktardığı öğrenildi.