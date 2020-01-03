03.01.2020 - 08:00 |
Telekom’da zirve
Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim dün transferi masaya yatırdılar. Sarı-kırmızılılarda bu görüşmenin ardından transferde yoğun bir trafiğin yaşanması bekleniyor.
Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim dün transferi masaya yatırdılar. Türk Telekom Stadı’nda yapılan toplantıda ikili alınması ve satılması planlanan isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu görüşmenin ardından transferde yoğun bir trafiğin yaşanması bekleniyor. Başkan Cengiz’in her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını aktardığı öğrenildi.