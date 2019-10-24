Temsilcilerimiz UEFA Avrupa ligi sahnesinde!



UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta Slovan Bratislava ve Wolverhampton’a mağlup olarak taraftarını üzen Beşiktaş üçüncü sınavını bugün Braga karşısında verecek. Averajla liderlik koltuğunda oturan Portekiz temsilcisini yenerek gruptan çıkma yolunda umutlanmak isteyen Kartal son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.



Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Beşiktaş zorlu müsabakaya tam 6 as oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Burak Yılmaz, Douglas, Diaby, N’Koudou ve Victor Ruiz maçta forma giyemeyecek. Gökhan Gönül’ün durumu ise bugün netlik kazanacak. Teknik patron Avcı’nın bu oyuncuların yokluğunda Necip, Enzo Roco, Rebocho, Ljajic, Boyd ve Güven’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Çebi’nin ilk maçı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçını tribünden takip edecek. Başkan sıfatıyla ilk kez Vodafone Park’ta maç izleyecek olan Çebi bu gururu ilk defa yaşayacak. Siyah-beyazlı yönetim kurulunun da tam kadro halinde müsabakayı takip etmesi bekleniyor.

Braga ile 3. randevu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 219. maçını Braga ile oynayacak. Kartal geride kalan 218 müsabakada; 83 galibiyet, 46 beraberlik, 89 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 290 kez havalandırdı, kalesinde ise 313 gol gördü. Braga ile 3. kez karşılaşacak olan siyah-beyazlı takım, 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde buluştuğu Portekiz ekibini deplasmanda 2-0 yenerken İstanbul’da 1-0 mağlup olmuştu.

Sınırlı rotasyon

Trabzonspor, Krasnodar maçının son çalışmasını dün akşam yaptı ve tesislerde kampa girdi. Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma ve dar alanda pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Karaman’ın yoğun maç trafiği nedeniyle kadroda sınırlı rotasyon yapacağı ifade edildi. Campi, Ivanildo ve Doğan’ı 11’de sahaya sürmesi beklenen deneyimli hocanın; Hüseyin, Hosseini ve Kamil Ahmet’i yedek soyunduracağı öğrenildi. Bu arada adale sakatlığı bulunan Obi Mikel’in de maçta büyük ihtimalle riske edilmeyeceği kaydedildi.

Trabzonspor, Avrupa arenasında 132. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım 131 müsabakada 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in 23. randevusu

Avrupa arenasında 23. maçına çıkacak olan Başakşehir geride kalan 22 müsabakada 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 20 kez sallayan turuncu-lacivertli temsilcimiz 34 gole engel olamadı.