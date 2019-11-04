Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Avrupa Liginin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastie'nin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubunda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubunda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger'e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00'te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.