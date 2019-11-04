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HaberlerUefa Avrupa LigiTemsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
04.11.2019 - 13:52 | | İSTANBUL, (DHA)

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden TrabzonsporBeşiktaş ve Medipol Başakşehir'in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Avrupa Liginin 4'üncü haftasında, C Grubu'nda  7 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastie'nin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubunda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubunda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger'e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00'te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

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