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24.12.2019 - 00:00 |

Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda normal sezonun MVP'si oldu

Segafredo Virtus Bologna'da forma giyen SÄ±rp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda normal sezonun en deÄŸerli oyuncusu (MVP) seÃ§ildi.Â

Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda normal sezonun MVP'si oldu

Ä°talya ekibi Segafredo Virtus Bologna'da forma giyen SÄ±rp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda normal sezonun en deÄŸerli oyuncusu (MVP) seÃ§ildi.Â 

Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 8 galibiyetle A Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nÄ±n sergilediÄŸi performansta Ã¶nemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±'nda 10 haftalÄ±k normal sezonun MVP'si oldu.

Â Kupada Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§ta 17,7 verimlilik puanÄ±yla oynayan Teodosic, 16,9 sayÄ±, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarÄ± yakaladÄ±.Â 

TakÄ±mÄ±nÄ±n sayÄ±, asist ve verimlilik puanÄ± istatistiklerinde ilk sÄ±rada yer alan 32 yaÅŸÄ±ndaki oyun kurucu, serbest atÄ±ÅŸlarda yÃ¼zde 89,7, iki sayÄ±lÄ±k basketlerde yÃ¼zde 63,6, Ã¼Ã§ sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden ise yÃ¼zde 40,6 isabet oranÄ±yla oynadÄ±.

Teodosic, ULEB Avrupa KupasÄ±nda normal sezonun MVPsi oldu

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