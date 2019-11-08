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08.11.2019 - 07:18 | | FANATİK

Terim, Babel'i satış listesine koydu!

Fatih Terim'in ara transfer öncesi güncellediği oyuncu satış listesine giren son isim Babel oldu. Hollandalı oyuncunun Çin kulüplerinden birine gönderilmesi planlanıyor.

Terim, Babel'i satış listesine koydu!

Galatasaray'da gözden çıkarılan son isim Ryan Babel oldu. Bu sezon Fatih hocanın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. 33 yaşındaki futbolcuyla bir süredir Çin kulüpleri ilgileniyordu.

Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı yeni satış listesinde Babel’in de kendisine yer bulduğu, deneyimli oyuncuyu Uzakdoğu kulüplerinden birine satmayı hedefledikleri öğrenildi. Galatasaray’ın planı, Babel’den 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak.

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