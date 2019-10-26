Terim, Belhanda ve Feghouli’ye sarıldı

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Galatasaray’da yarınki derbide kozu, sezonun tartışılan ikilisi Belhanda ve Feghouli olacak.



Real Madrid maçında taraftara küfür olayıyla gündeme gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dileyen Faslı futbolcunun yarınki maçta 11’de sahaya sürüleceği öğrenildi. Derbiye çok motive olan Belhanda’nın antrenmanlardaki hırsı ve konsantrasyonun teknik kadronun dikkatini çektiği ifade edildi.

Real maçından sonra performansı nedeniyle Belhanda’yı kulübeye çekmeye hazırlanan teknik direktör Fatih Terim’in, Seri’nin formsuzluğu, Ömer Bayram’ın da cezası nedeniyle, Faslı futbolcu üzerinde karar kıldığı dile getirildi.



Cim-Bom’da Beşiktaş maçıyla beraber 11’e dönecek bir başka isim ise Feghouli olacak. Cezayirli futbolcu dün takımdan ayrı özel program dahilinde çalışsa da, durumunda endişe edecek bir şey olmadığı bildirildi. Bu nedenle Terim’in yarın Belhanda ile beraber Feghouli saha içindeki en önemli kozu olacak.