Terim 'erken' istiyor

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Kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Fatih Terim, öğrencilerine, “Puan kaybı kredimizi erken doldurduk. Rakibin eksikleri, bulunduğu yer kimseyi yanıltmasın. Mücadele etmeden galip gelemeyiz” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi için öğrencilerini karşısına aldı, kazanmaktan başka çareleri bulunmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu sözlerine şöyle devam etti:

“Puan kaybı kredimizi erken doldurduk. Bu bir derbi maç... Rakibin eksikleri, bulunduğu yer kimseyi yanıltmasın. Bu maçı final olarak görüyorlar. Bu nedenle mücadele etmeden galip gelemeyiz.”

Futbolcularına güvendiğinin altını çizen deneyimli hocanın, “Biz kötü bir takım değiliz. Aksine hepsi özel oyuncularda kurulu iyi bir takımız” dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, erken golün önemine de dikkat çekerek bu durumda rakiplerinde dağılma olabileceği öngörüsünde bulunduğu ifade edildi.

61. derbisi

Fatih Terim, Galatasaray’ın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 60 karşılaşmanın 22’sini galibiyetle kapatırken, 23 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Beşiktaş ile yaptığı maçların 12’sini kazanırken, 12’sinde berabere kaldı, 6’sında yenildi.

Babel’e uyarı

Galatasaray’da forma giyen, Beşiktaşlı eski futbolcu Babel dikkatli olması konusunda uyarıldı. Tribünlerden tepki görmesi durumunda sakin kalması istenen yıldız oyuncudan sadece kendisini oyununa vermesi istendi. Babel ve futbolculara ayrıca gereksiz kart görülmemesi uyarısı da yapıldı.