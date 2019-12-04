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04.12.2019 - 23:06 |

Terim: Formayı alma niyetinde değiller

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası mağlubiyeti değerlendirdi.

Terim: Formayı alma niyetinde değiller

İşte Terim'in sözleri: "Tuzlaspor'un galibiyetini hak ettiğini düşünüyorum. Kendileri formaları vermemeliler. Formayı alma niyetinde değiller. Daha iyi performans beklerdim açıkçası. Bu kadar gol kaçırdık diyecek durum yok. Tuzla'yı tebrik etmeliyiz. Avantajlılar tabii ki. Esas önemli olan konusu şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Sahanın en iyilerinden Emin'di bence. Diğerleri bugün hemen bitsin diye 90 dakika geçirdi."

Terim: Formayı alma niyetinde değiller

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