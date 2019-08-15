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HaberlerGalatasarayTerim gidemiyor
15.08.2019 - 08:00

Terim gidemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süre takımını yalnız bırakacak.

Terim gidemiyor

Fiorentina ile oynanan dostluk maçı dönüşünde bel fıtığı ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süre takımını yalnız bırakacak.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig ilk maçı olan Yukotel Denizlispor deplasmanında Terim’in yer almayacağı öğrenildi. Zaten cezalı olan tecrübeli teknik adamın, henüz iyileşme sürecini tamamlamadığı ifade edildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden sarı-kırmızılılarda çalışmaları üç antrenör Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş gözetiminde sürdürüyor.

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