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HaberlerGalatasarayTerim ile 41 puanlık kayıp
24.09.2019 - 08:00 |

Terim ile 41 puanlık kayıp

Deplasman fobisine Fatih Terim de çare olamadı.

Terim ile 41 puanlık kayıp

Galatasaray’a gelişinde deplasman fobisini ortadan kaldırmak için uğraş vereceklerini söyleyen Fatih Terim, dış saha kayıpları için çare olamadı.

Terim’in 4. döneminde Süper Lig’de 29 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 13 kez galip ayrılabildi. Dış sahada rakipleriyle 7 defa berabere kalan Cim-Bom, 9 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Terim’in son döneminde deplasmandaki 29 karşılaşmada 16 kez puan kaybı yaşadı.

Bu dönem içinde 46 puan toplayan Aslan, 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların puan kaybı böylece 41 puana ulaştı.
Galatasaray’ın bu sezonki 3 dış saha maçındaki puan kaybı ise şimdiden 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

 

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