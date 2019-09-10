Terim konuşacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sarı-kırmızılıların bugün yapacağı antrenmanını basına açarak, son dönemin gündem hakkında açıklamada bulunacağı yorumu yapıldı.



İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarla futbol gündemine oturan tecrübeli teknik adam, cezanın ardından herhangi bir yorumda bulunmamış, sadece yönetim, taraftar ve camianın ileri gelenleri tepkilerini dile getirmişti. Fatih Terim’in bugünkü antrenmanda medyaya konuşabileceği ifade edildi. Terim’in, konuşması durumunda Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılan kısımlarını düzeltebileceği dile getirildi.

Milli takımda yer alan futbolculardan eksik olarak Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından dün hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman salonda başladı. Daha sonra sahaya inen sarı-kırmızılılar, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla idmana devam etti. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı.