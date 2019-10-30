30.10.2019 - 08:00 |
Terim yerli sevmiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yerli futbolcuya en az süre veren teknik adam oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yerli futbolcuya en az süre veren teknik adam oldu.
Süper Lig’de ilk 9 haftanın yerli raporuna bakıldığında; Türk oyunculara en fazla süre veren takımın Demir Grup Sivasspor olduğu görüldü. Yerli oyuncuların toplam 4 bin 322 dakika forma giydiği kırmızı-beyazlıları 614 dakika farkla Antalyaspor takip etti. Yerli oyunculara en az süre veren takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip geride kalan 9 haftada yerli oyuncularına 1243 dakika süre verirken, bu istatistikle son sırada yer aldı.
İlk 9 haftada en çok yerli oyuncu kullanan takım ise İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 14 yerli futbolcuya forma şansı verirken, renkdaşı Göztepe ise 12 yerliye şans tanıdı.