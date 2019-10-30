Terim yerli sevmiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yerli futbolcuya en az süre veren teknik adam oldu.



Süper Lig’de ilk 9 haftanın yerli raporuna bakıldığında; Türk oyunculara en fazla süre veren takımın Demir Grup Sivasspor olduğu görüldü. Yerli oyuncuların toplam 4 bin 322 dakika forma giydiği kırmızı-beyazlıları 614 dakika farkla Antalyaspor takip etti. Yerli oyunculara en az süre veren takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip geride kalan 9 haftada yerli oyuncularına 1243 dakika süre verirken, bu istatistikle son sırada yer aldı.



İlk 9 haftada en çok yerli oyuncu kullanan takım ise İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 14 yerli futbolcuya forma şansı verirken, renkdaşı Göztepe ise 12 yerliye şans tanıdı.