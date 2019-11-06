Terim’den 4-3-3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün çok risk almayacak ancak ofansif ağırlıklı bir kadroyla sahada olacak. Tecrübeli çalıştırıcının 4-3-3 formasyonuyla takımı sahaya çıkarması bekleniyor.

Yapılan taktik antrenmanlarda bu düzeni deneten ve futbolcularına buna göre bir diziliş uygulatan Terim, İstanbul’da oynanan PSG ve Real Madrid maçlarının aksine, Club Brugge deplasmanındaki şekilde bir oyun kurgusu planlıyor.

Sarı-kırmızılıların savunma bloğu değişmeyecek. Defans, Mariano-Luyindama-Marcao-Nagatomo dörtlüsünden kurulu olacak. Orta alanı ise Nzonzi, Lemina ve Seri’nin bulunduğu bir üçlü oluşturacak.

Terim, Feghouli’yi yine kulübede tutup, Belhanda’yı sağ önde oynatmayı planlıyor. Hücumun sol önünde ise her zamanki gibi Babel ve en uçta da Andone sahne alacak.

Şu ana kadar grubunda golü bile olmayan Galatasaray, Madrid deplasmanında gol atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bugünkü Real Madrid mücadelesini ayağa kalkma maçı olarak görüyor.