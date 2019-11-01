Terim’den büyük değişim

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.



Avrupa ve ligdeki kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi. Özellikle Beşiktaş mağlubiyetinin ardından kadroda herkesin değişikler göreceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Şener ve Emre Taşdemir’e beklerde, Ömer Bayram’a orta alanda ve Adem’e de Feghouli’nin yerine sağ kanatta forma verecek.



Sarı-kırmızılılarda cezalı Marcao’nun yerine ise defansta Luyindama’nın partneri Donk olacak.