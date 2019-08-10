Terim’den Çalhanoğlu yorumu: ‘Çok beğendiğim bir oyuncu’

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya’da yeni bir röportaj vererek, Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray ile ismi geçen Hakan konusunda konuşan Terim, çok beğendiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Gerçekten beğendiğim bir futbolcu. Milli takımda çalışırken her zaman şans verdim. Saha içerisinde her şeyi yapabilecek kapasitede. Karakter çok önemlidir ve ben hem inanıyorum hem de güveniyorum, çok fazla şeyi başarabilecek bir oyuncu” dedi.

Merih Demiral’a da övgülerde bulunan başarılı çalıştırıcı, “Harika bir defans oyuncusu ama daha çok genç. Adım adım gitmeli ve iyi olacaktır. Juventus’ta harika defans oyuncuları var, bu nedenle kendisi için zor olacak. Ancak defansif anlamda çok ciddi öğrenimleri olacaktır. Çok fazla şey öğrenebilir. Türk oyuncularını böyle daha çok görmek isterim” diye konuştu.