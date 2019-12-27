Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Terim'den Diagne'ye veto
27.12.2019 - 08:00 |

Terim'den Diagne'ye veto

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’a geri dönmek isteyen eski golcüsüne onay vermedi

Terim'den Diagne'ye veto

NEVZAT DİNDAR

Teknik Direktör Fatih Terim, kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılılara mesaj gönderen tecrübeli forvetin üzerini çizdi. Yönetimin bunun üzerine devre arasında başka bir isimle anlaşmaya çalışacağının gündemde olduğu belirtildi.

Süper Lig’in ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray’da tüm gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim mali nedenler yüzünden sıcak baksa da Teknik Direktör Fatih Terim’den, Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne onay çıkmadı.

Sezon başında Club Brugge’a kiralanan ve Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli oyuncu Galatasaray’a dönmek istediğini yönetime iletmişti. Andone’un sakatlığı yüzünden Fatih Terim’den bu transfere yeşil ışık yakması bekleniyordu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, disiplinsizliği ve son şampiyonluk kutlamalarına katılmaması nedeniyle futbolcunun üzerini çizdi. Diagne’nin gelmesiyle beraber takım içinde sorunlar yaratabileceği endişesinin yaşandığı bildirildi.
Bu nedenle Andone’nin lisansının askıya alınacak olmasına karşın Cim-Bom’un devre arasında Diagne yerine başka bir forvet ile anlaşmasının gündemde olduğu belirtildi. Club Brugge’ün 3.5 milyon euroya kiraladığı Diagne şu ana kadar 1.5 milyon euro ödemesi ve oyuncuyu geri gönderip 2 milyon euro vermek istememesi de yine sıkıntı yaratmıştı.

Galatasaray’da forvet takviyesi yapılmaması durumunda ise Radamel Falcao’nun yokluğunda Onyekuru, Babel ve Adem Büyük gibi isimler bu pozisyona kaydırılacak. Terim’in Onyekuru’nun geri dönmesini bu nedenle çok önemsediği belirtiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arda Turan'dan heyecanlandıran paylaşım

Terimden Diagneye veto

 

Ioannis Sfairopoulos: “Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N’Koudou ve Umut sahaya

N’Koudou ve Umut sahaya

‘Sörloth için güzel!’

‘Sörloth için güzel!’

Sessiz ama derinden

Sessiz ama derinden

Özbek’le anlaşma

Özbek’le anlaşma

Sıradaki Haber