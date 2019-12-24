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HaberlerGalatasaray Haberleri Terim'den olay gönderme: Çok ZORLU geçecek!
24.12.2019 - 20:56 | | AA

Terim'den olay gönderme: Çok ZORLU geçecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından imalı açıklama yaptı. Tecrübeli hoca "İkinci yarı ZORLU geçecek" paylaşımını yaparken, Zorlu Alışveriş Merkezi'ni ima ederek 'ZORLU' kelimesini büyük harflerle yazması dikkat çekti.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

 

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Terimden olay gönderme: Çok ZORLU geçecek

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