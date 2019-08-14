Terim'den Onyekuru'ya: İyi şanslar evlat

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve ligde 14 gol kaydeden Henry Onyekuru bonservisiyle Monaco'ya transfer olmuştu.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Nijeryalı futbolcuya şans diledi. Terim paylaşımında, "İyi şanslar evlat, senin için en iyisini diliyorum" notunu düştü.

İşte o paylaşım